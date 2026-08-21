Robinhood Pepe מחיר היום

מחיר Robinhood Pepe (REPE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REPE ל USD הוא $ 0 לכל REPE.

Robinhood Pepe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 77,051, עם היצע במחזור של 1.00B REPE. ב‑24 השעות האחרונות, REPE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00519791, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, REPE נע ב +0.53% בשעה האחרונה ו -31.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Robinhood Pepe (REPE) מידע שוק

שווי שוק $ 77.05K$ 77.05K $ 77.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.05K$ 77.05K $ 77.05K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Robinhood Pepe הוא $ 77.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REPE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.05K.