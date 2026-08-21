ROBIN THE HOODINI מחיר היום

מחיר ROBIN THE HOODINI (HOODINI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOODINI ל USD הוא $ 0 לכל HOODINI.

ROBIN THE HOODINI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 37,357, עם היצע במחזור של 100.00B HOODINI. ב‑24 השעות האחרונות, HOODINI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOODINI נע ב +1.24% בשעה האחרונה ו +20.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ROBIN THE HOODINI (HOODINI) מידע שוק

שווי שוק $ 37.36K$ 37.36K $ 37.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.36K$ 37.36K $ 37.36K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ROBIN THE HOODINI הוא $ 37.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOODINI הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.36K.