Robin Rug סֵמֶל

Robin Rug מחיר (RUG)

1 RUG ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Robin Rug (RUG) טבלת מחירים חיה
Robin Rug (RUG) מידע על מחיר (USD)

Robin Rug (RUG) המחיר בזמן אמת של הוא --. RUGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RUG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Robin Rug (RUG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Robin Rug הוא $ 61.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RUG הוא 999.78M, עם היצע כולל של 999778243.475695. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.40K.

Robin Rug (RUG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Robin Rugל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRobin Rug ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRobin Rug ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Robin Rugל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.86%
30 ימים$ 0-39.41%
60 ימים$ 0+61.08%
90 ימים$ 0--

מה זהRobin Rug (RUG)

Robin Rug introduces a groundbreaking approach to the crypto ecosystem with its innovative betting bot. As a first mover in this space, Robin Rug offers users a unique platform to engage in predictive betting on crypto-related events. The Rug Bot operates seamlessly on Telegram, allowing users to interact with it either via direct messages or by adding it to groups for fun and engagement—a true world-first innovation. This RugPaper outlines the mission, mechanics, and vision of Robin Rug, showcasing how it disrupts the Memecoin space with creativity and innovation.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Robin Rug (RUG) משאב

האתר הרשמי

Robin Rugתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Robin Rug (RUG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Robin Rug (RUG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Robin Rug.

בדוק את Robin Rug תחזית המחיר עכשיו‏!

RUG למטבעות מקומיים

Robin Rug (RUG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Robin Rug (RUG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RUG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Robin Rug (RUG)

כמה שווה Robin Rug (RUG) היום?
החי RUGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RUG ל USD?
המחיר הנוכחי של RUG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Robin Rug?
שווי השוק של RUG הוא $ 61.40K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RUG?
ההיצע במחזור של RUG הוא 999.78M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RUG?
‏‏RUG השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RUG?
RUG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RUG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RUG הוא -- USD.
האם RUG יעלה השנה?
RUG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RUG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Robin Rug (RUG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.