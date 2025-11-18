Robert מחיר היום

מחיר Robert (ROBERT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00010416, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROBERT ל USD הוא $ 0.00010416 לכל ROBERT.

Robert כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,415.73, עם היצע במחזור של 100.00M ROBERT. ב‑24 השעות האחרונות, ROBERT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00258802, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005417.

ביצועים לטווח קצר, ROBERT נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Robert (ROBERT) מידע שוק

שווי שוק $ 10.42K$ 10.42K $ 10.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.42K$ 10.42K $ 10.42K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Robert הוא $ 10.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROBERT הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.42K.