Rob Banks סֵמֶל

Rob Banks מחיר (BANKS)

לא רשום

1 BANKS ל USDמחיר חי:

--
----
-14.00%1D
mexc
USD
Rob Banks (BANKS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:09:19 (UTC+8)

Rob Banks (BANKS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

-14.07%

-0.01%

-0.01%

Rob Banks (BANKS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BANKS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BANKSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BANKS השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -14.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rob Banks (BANKS) מידע שוק

$ 850.67K
$ 850.67K$ 850.67K

--
----

$ 850.67K
$ 850.67K$ 850.67K

21.00B
21.00B 21.00B

21,000,000,000.0
21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rob Banks הוא $ 850.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BANKS הוא 21.00B, עם היצע כולל של 21000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 850.67K.

Rob Banks (BANKS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rob Banksל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRob Banks ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRob Banks ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rob Banksל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-14.07%
30 ימים$ 0+11.57%
60 ימים$ 0+4.65%
90 ימים$ 0--

מה זהRob Banks (BANKS)

Rob Banks ($BANKS) is more than a crypto project— it’s a brand that aims to change the financial narrative by combining the power of memes with a real mission: helping ordinary people learn, earn, and build wealth together. Through the Mask, NFTs, blogs, short videos, and interactive experiences, the Banks family co-creates their own financial stories—side by side. Ultimately, Rob Banks proves that when creative storytelling meets innovative technology, anyone can reshape the world of finance for the better.

Rob Banks (BANKS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Rob Banksתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rob Banks (BANKS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rob Banks (BANKS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rob Banks.

בדוק את Rob Banks תחזית המחיר עכשיו‏!

BANKS למטבעות מקומיים

Rob Banks (BANKS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rob Banks (BANKS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BANKS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rob Banks (BANKS)

כמה שווה Rob Banks (BANKS) היום?
החי BANKSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BANKS ל USD?
המחיר הנוכחי של BANKS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rob Banks?
שווי השוק של BANKS הוא $ 850.67K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BANKS?
ההיצע במחזור של BANKS הוא 21.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BANKS?
‏‏BANKS השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BANKS?
BANKS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BANKS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BANKS הוא -- USD.
האם BANKS יעלה השנה?
BANKS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BANKS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:09:19 (UTC+8)

