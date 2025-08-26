Rob Banks (BANKS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.20% שינוי מחיר (1D) -14.07% שינוי מחיר (7D) -0.01% שינוי מחיר (7D) -0.01%

Rob Banks (BANKS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BANKS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BANKSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BANKS השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -14.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rob Banks (BANKS) מידע שוק

שווי שוק $ 850.67K$ 850.67K $ 850.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 850.67K$ 850.67K $ 850.67K אספקת מחזור 21.00B 21.00B 21.00B אספקה כוללת 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rob Banks הוא $ 850.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BANKS הוא 21.00B, עם היצע כולל של 21000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 850.67K.