ROAI Scalper מחיר היום

מחיר ROAI Scalper (ROAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.01266949, עם שינוי של 4.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROAI ל USD הוא $ 0.01266949 לכל ROAI.

ROAI Scalper כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,203,602, עם היצע במחזור של 95.00M ROAI. ב‑24 השעות האחרונות, ROAI סחר בין $ 0.01198093 (נמוך) ל $ 0.01293049 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01432581, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0026674.

ביצועים לטווח קצר, ROAI נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו +24.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 754.65.

ROAI Scalper (ROAI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M נפח (24 שעות) $ 754.65$ 754.65 $ 754.65 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M אספקת מחזור 95.00M 95.00M 95.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ROAI Scalper הוא $ 1.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 754.65. ההיצע במחזור של ROAI הוא 95.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.27M.