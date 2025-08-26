עוד על RIZZO

Rizzo the Rat סֵמֶל

Rizzo the Rat מחיר (RIZZO)

לא רשום

1 RIZZO ל USDמחיר חי:

-23.10%1D
Rizzo the Rat (RIZZO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:10:36 (UTC+8)

Rizzo the Rat (RIZZO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.24%

-23.19%

+3.02%

+3.02%

Rizzo the Rat (RIZZO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000896. במהלך 24 השעות האחרונות, RIZZO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000888 לבין שיא של $ 0.00001241, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RIZZOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0004463, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000531.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RIZZO השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -23.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rizzo the Rat (RIZZO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Rizzo the Rat הוא $ 5.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIZZO הוא 594.92M, עם היצע כולל של 997338082.833433. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.94K.

Rizzo the Rat (RIZZO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rizzo the Ratל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRizzo the Rat ל USDהיה . $ -0.0000001798.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRizzo the Rat ל USDהיה $ +0.0000029441.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rizzo the Ratל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-23.19%
30 ימים$ -0.0000001798-2.00%
60 ימים$ +0.0000029441+32.86%
90 ימים$ 0--

מה זהRizzo the Rat (RIZZO)

Our project is about the creation of Rizzo the rat meme coin. Rizzo the Rat is a Muppet character from the sketch comedy television series The Muppet Show, created in 1992 until 2016. He is a fictional rat who appeared on The Muppet Show and numerous films, with a starring role in the 1992 film The Muppet Christmas Carol. The Rizzo the Rat memecoin is a community-focused cryptocurrency inspired by the iconic, mischievous character. It combines humor, nostalgia, and modern blockchain technology to create a playful yet impactful crypto project. With a fair launch approach, the project prioritizes transparency and accessibility, fostering trust among users. Its roadmap includes building an ecosystem with NFTs, a themed game, and branded merchandise. By blending entertainment with innovation, Rizzo the Rat aims to redefine memecoins as tools for community engagement and creative interaction in the crypto space.

Rizzo the Rat (RIZZO) משאב

האתר הרשמי

Rizzo the Ratתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rizzo the Rat (RIZZO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rizzo the Rat (RIZZO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rizzo the Rat.

בדוק את Rizzo the Rat תחזית המחיר עכשיו‏!

RIZZO למטבעות מקומיים

Rizzo the Rat (RIZZO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rizzo the Rat (RIZZO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RIZZO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rizzo the Rat (RIZZO)

כמה שווה Rizzo the Rat (RIZZO) היום?
החי RIZZOהמחיר ב USD הוא 0.00000896 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RIZZO ל USD?
המחיר הנוכחי של RIZZO ל USD הוא $ 0.00000896. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rizzo the Rat?
שווי השוק של RIZZO הוא $ 5.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RIZZO?
ההיצע במחזור של RIZZO הוא 594.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RIZZO?
‏‏RIZZO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0004463 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RIZZO?
RIZZO ‏‏רשם מחירATL של 0.00000531 USD.
מהו נפח המסחר של RIZZO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RIZZO הוא -- USD.
האם RIZZO יעלה השנה?
RIZZO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RIZZO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:10:36 (UTC+8)

