Rizzo the Rat (RIZZO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00000888 גבוה 24 שעות $ 0.00001241 שיא כל הזמנים $ 0.0004463 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000531 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.24% שינוי מחיר (1D) -23.19% שינוי מחיר (7D) +3.02%

Rizzo the Rat (RIZZO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000896. במהלך 24 השעות האחרונות, RIZZO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000888 לבין שיא של $ 0.00001241, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RIZZOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0004463, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000531.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RIZZO השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -23.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rizzo the Rat (RIZZO) מידע שוק

שווי שוק $ 5.33K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.94K אספקת מחזור 594.92M אספקה כוללת 997,338,082.833433

שווי השוק הנוכחי של Rizzo the Rat הוא $ 5.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIZZO הוא 594.92M, עם היצע כולל של 997338082.833433. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.94K.