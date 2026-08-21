RIZZMAS 2 מחיר היום

מחיר RIZZMAS 2 (RIZZMAS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIZZMAS ל USD הוא $ 0 לכל RIZZMAS.

RIZZMAS 2 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,747.84, עם היצע במחזור של 998.85M RIZZMAS. ב‑24 השעות האחרונות, RIZZMAS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00128016, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RIZZMAS נע ב -1.20% בשעה האחרונה ו +54.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RIZZMAS 2 (RIZZMAS) מידע שוק

שווי שוק $ 12.75K$ 12.75K $ 12.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.75K$ 12.75K $ 12.75K אספקת מחזור 998.85M 998.85M 998.85M אספקה כוללת 998,852,713.716385 998,852,713.716385 998,852,713.716385

שווי השוק הנוכחי של RIZZMAS 2 הוא $ 12.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIZZMAS הוא 998.85M, עם היצע כולל של 998852713.716385. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.75K.