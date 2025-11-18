Rizzcoin מחיר היום

מחיר Rizzcoin (RIZZ) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000992, עם שינוי של 4.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIZZ ל USD הוא $ 0.00000992 לכל RIZZ.

Rizzcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,915.77, עם היצע במחזור של 999.27M RIZZ. ב‑24 השעות האחרונות, RIZZ סחר בין $ 0.00000927 (נמוך) ל $ 0.0000105 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00150416, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000927.

ביצועים לטווח קצר, RIZZ נע ב +0.57% בשעה האחרונה ו -27.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rizzcoin (RIZZ) מידע שוק

