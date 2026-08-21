RIZZ Solana מחיר היום

מחיר RIZZ Solana (RIZZ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIZZ ל USD הוא $ 0 לכל RIZZ.

RIZZ Solana כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 52,161, עם היצע במחזור של 1.00B RIZZ. ב‑24 השעות האחרונות, RIZZ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00792971, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RIZZ נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו +21.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RIZZ Solana (RIZZ) מידע שוק

שווי שוק $ 52.16K$ 52.16K $ 52.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 52.16K$ 52.16K $ 52.16K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RIZZ Solana הוא $ 52.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIZZ הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.16K.