RIZON (ATOLO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.117767$ 0.117767 $ 0.117767 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -17.11% שינוי מחיר (7D) -56.05% שינוי מחיר (7D) -56.05%

RIZON (ATOLO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ATOLO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATOLOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.117767, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATOLO השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -17.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-56.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RIZON (ATOLO) מידע שוק

שווי שוק $ 94.13K$ 94.13K $ 94.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 114.41K$ 114.41K $ 114.41K אספקת מחזור 2.32B 2.32B 2.32B אספקה כוללת 2,820,556,625.30139 2,820,556,625.30139 2,820,556,625.30139

שווי השוק הנוכחי של RIZON הוא $ 94.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATOLO הוא 2.32B, עם היצע כולל של 2820556625.30139. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 114.41K.