RIV Coin מחיר היום

מחיר RIV Coin (RIV) בזמן אמת היום הוא $ 0.00368703, עם שינוי של 1.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIV ל USD הוא $ 0.00368703 לכל RIV.

RIV Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,858,098, עם היצע במחזור של 2.13B RIV. ב‑24 השעות האחרונות, RIV סחר בין $ 0.00356415 (נמוך) ל $ 0.00376915 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04727658, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RIV נע ב +0.69% בשעה האחרונה ו +8.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 387.61K.

RIV Coin (RIV) מידע שוק

שווי שוק $ 7.86M$ 7.86M $ 7.86M נפח (24 שעות) $ 387.61K$ 387.61K $ 387.61K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.18M$ 33.18M $ 33.18M אספקת מחזור 2.13B 2.13B 2.13B אספקה כוללת 8,999,998,294.66174 8,999,998,294.66174 8,999,998,294.66174

שווי השוק הנוכחי של RIV Coin הוא $ 7.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 387.61K. ההיצע במחזור של RIV הוא 2.13B, עם היצע כולל של 8999998294.66174. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.18M.