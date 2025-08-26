Ripio Credit Network מחיר (RCN)
Ripio Credit Network (RCN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RCN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RCNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.525707, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RCN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Ripio Credit Network הוא $ 188.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RCN הוא 530.85M, עם היצע כולל של 999942647.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 354.48K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Ripio Credit Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRipio Credit Network ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRipio Credit Network ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ripio Credit Networkל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.00%
|30 ימים
|$ 0
|-0.00%
|60 ימים
|$ 0
|-0.00%
|90 ימים
|$ 0
|--
RCN is an open-source global credit network that connects lenders, borrowers and originators on the blockchain to create frictionless, transparent and borderless loan markets. The RCN Credit Marketplace is a proprietary Decentralized Application (dApp) that allows users to access the RCN protocol and connect with its features. By combining digital lending and borrowing tools with all the transparency and security of the blockchain, the RCN Credit Marketplace enables creditors to lend Decentralized Finance (DeFi) and Centralized Finance (CeFi) loans, borrow Peer-To-Peer (P2P) loans and manage everything in one place. RCN is powered by its own open-source blockchain lending and borrowing protocol, which in turn runs on the Ethereum network. Composed by a modular set of smart-contracts, the protocol’s current version RCN Protocol v4.0 “Diaspore" allows its users to denominate, collateralize, receive, repay, fund, transfer and collect loans. In addition, it is compatible with a wide variety of Oracles, Loan Types and Backings.
