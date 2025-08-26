עוד על RCN

Ripio Credit Network סֵמֶל

Ripio Credit Network מחיר (RCN)

לא רשום

1 RCN ל USDמחיר חי:

$0.00035447
$0.00035447$0.00035447
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Ripio Credit Network (RCN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:56:11 (UTC+8)

Ripio Credit Network (RCN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.525707
$ 0.525707$ 0.525707

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.00%

-0.00%

-0.00%

Ripio Credit Network (RCN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RCN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RCNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.525707, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RCN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ripio Credit Network (RCN) מידע שוק

$ 188.19K
$ 188.19K$ 188.19K

--
----

$ 354.48K
$ 354.48K$ 354.48K

530.85M
530.85M 530.85M

999,942,647.0
999,942,647.0 999,942,647.0

שווי השוק הנוכחי של Ripio Credit Network הוא $ 188.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RCN הוא 530.85M, עם היצע כולל של 999942647.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 354.48K.

Ripio Credit Network (RCN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ripio Credit Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRipio Credit Network ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRipio Credit Network ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ripio Credit Networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.00%
30 ימים$ 0-0.00%
60 ימים$ 0-0.00%
90 ימים$ 0--

מה זהRipio Credit Network (RCN)

RCN is an open-source global credit network that connects lenders, borrowers and originators on the blockchain to create frictionless, transparent and borderless loan markets. The RCN Credit Marketplace is a proprietary Decentralized Application (dApp) that allows users to access the RCN protocol and connect with its features. By combining digital lending and borrowing tools with all the transparency and security of the blockchain, the RCN Credit Marketplace enables creditors to lend Decentralized Finance (DeFi) and Centralized Finance (CeFi) loans, borrow Peer-To-Peer (P2P) loans and manage everything in one place. RCN is powered by its own open-source blockchain lending and borrowing protocol, which in turn runs on the Ethereum network. Composed by a modular set of smart-contracts, the protocol’s current version RCN Protocol v4.0 “Diaspore" allows its users to denominate, collateralize, receive, repay, fund, transfer and collect loans. In addition, it is compatible with a wide variety of Oracles, Loan Types and Backings.

Ripio Credit Network (RCN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Ripio Credit Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ripio Credit Network (RCN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ripio Credit Network (RCN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ripio Credit Network.

בדוק את Ripio Credit Network תחזית המחיר עכשיו‏!

RCN למטבעות מקומיים

Ripio Credit Network (RCN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ripio Credit Network (RCN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RCN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ripio Credit Network (RCN)

כמה שווה Ripio Credit Network (RCN) היום?
החי RCNהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RCN ל USD?
המחיר הנוכחי של RCN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ripio Credit Network?
שווי השוק של RCN הוא $ 188.19K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RCN?
ההיצע במחזור של RCN הוא 530.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RCN?
‏‏RCN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.525707 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RCN?
RCN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RCN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RCN הוא -- USD.
האם RCN יעלה השנה?
RCN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RCN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:56:11 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.