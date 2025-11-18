Ripe DAO Governance Token מחיר היום

מחיר Ripe DAO Governance Token (RIPE) בזמן אמת היום הוא $ 1.16, עם שינוי של 6.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIPE ל USD הוא $ 1.16 לכל RIPE.

Ripe DAO Governance Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,394,624, עם היצע במחזור של 1.20M RIPE. ב‑24 השעות האחרונות, RIPE סחר בין $ 1.14 (נמוך) ל $ 1.25 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 42.92, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.14.

ביצועים לטווח קצר, RIPE נע ב +0.62% בשעה האחרונה ו -22.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ripe DAO Governance Token (RIPE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.16B$ 1.16B $ 1.16B אספקת מחזור 1.20M 1.20M 1.20M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ripe DAO Governance Token הוא $ 1.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIPE הוא 1.20M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.16B.