Rip Cars מחיר היום

מחיר Rip Cars (CARS) בזמן אמת היום הוא $ 0.057853, עם שינוי של 9.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CARS ל USD הוא $ 0.057853 לכל CARS.

Rip Cars כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 746,311, עם היצע במחזור של 12.90M CARS. ב‑24 השעות האחרונות, CARS סחר בין $ 0.053059 (נמוך) ל $ 0.058537 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.064229, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0394793.

ביצועים לטווח קצר, CARS נע ב -1.07% בשעה האחרונה ו +8.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.38K.

Rip Cars (CARS) מידע שוק

שווי שוק $ 746.31K$ 746.31K $ 746.31K נפח (24 שעות) $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M אספקת מחזור 12.90M 12.90M 12.90M אספקה כוללת 25,799,785.313896 25,799,785.313896 25,799,785.313896

שווי השוק הנוכחי של Rip Cars הוא $ 746.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.38K. ההיצע במחזור של CARS הוא 12.90M, עם היצע כולל של 25799785.313896. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.49M.