Riot Platforms xStock מחיר היום

מחיר Riot Platforms xStock (RIOTX) בזמן אמת היום הוא $ 9.99, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIOTX ל USD הוא $ 9.99 לכל RIOTX.

Riot Platforms xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 61,791, עם היצע במחזור של 6.18K RIOTX. ב‑24 השעות האחרונות, RIOTX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 44.98, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 9.99.

ביצועים לטווח קצר, RIOTX נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 12.11.

Riot Platforms xStock (RIOTX) מידע שוק

שווי שוק $ 61.79K$ 61.79K $ 61.79K נפח (24 שעות) $ 12.11$ 12.11 $ 12.11 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.95M$ 56.95M $ 56.95M אספקת מחזור 6.18K 6.18K 6.18K אספקה כוללת 5,751,576.134336249 5,751,576.134336249 5,751,576.134336249

שווי השוק הנוכחי של Riot Platforms xStock הוא $ 61.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.11. ההיצע במחזור של RIOTX הוא 6.18K, עם היצע כולל של 5751576.134336249. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.95M.