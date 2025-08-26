עוד על RINA

Rina By Arc סֵמֶל

Rina By Arc מחיר (RINA)

לא רשום

1 RINA ל USDמחיר חי:

--
----
-4.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Rina By Arc (RINA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:27:07 (UTC+8)

Rina By Arc (RINA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00190153
$ 0.00190153$ 0.00190153

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.47%

+0.08%

+0.08%

Rina By Arc (RINA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RINA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RINAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00190153, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RINA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rina By Arc (RINA) מידע שוק

$ 23.92K
$ 23.92K$ 23.92K

--
----

$ 23.92K
$ 23.92K$ 23.92K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rina By Arc הוא $ 23.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RINA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.92K.

Rina By Arc (RINA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rina By Arcל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRina By Arc ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRina By Arc ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rina By Arcל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.47%
30 ימים$ 0-0.65%
60 ימים$ 0+24.43%
90 ימים$ 0--

מה זהRina By Arc (RINA)

Rina is an advanced AI Agent built on the Rig (ARC) framework, offering seamless integration and efficient operation across major platforms, including Twitter, Telegram, and Discord. It is designed to provide dynamic social interaction capabilities, making it highly adaptable for diverse online environments. Additionally, Rina features an innovative function powered by Heuris to generate custom images for tweets, enhancing creativity, engagement, and communication.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Rina By Arc (RINA) משאב

האתר הרשמי

Rina By Arcתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rina By Arc (RINA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rina By Arc (RINA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rina By Arc.

בדוק את Rina By Arc תחזית המחיר עכשיו‏!

RINA למטבעות מקומיים

Rina By Arc (RINA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rina By Arc (RINA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RINA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rina By Arc (RINA)

כמה שווה Rina By Arc (RINA) היום?
החי RINAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RINA ל USD?
המחיר הנוכחי של RINA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rina By Arc?
שווי השוק של RINA הוא $ 23.92K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RINA?
ההיצע במחזור של RINA הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RINA?
‏‏RINA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00190153 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RINA?
RINA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RINA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RINA הוא -- USD.
האם RINA יעלה השנה?
RINA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RINA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.