RighteousRetail ($RRT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +16.13% שינוי מחיר (7D) +16.13%

RighteousRetail ($RRT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $RRT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $RRTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $RRT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RighteousRetail ($RRT) מידע שוק

שווי שוק $ 104.64K$ 104.64K $ 104.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 119.20K$ 119.20K $ 119.20K אספקת מחזור 835.22M 835.22M 835.22M אספקה כוללת 951,444,677.559995 951,444,677.559995 951,444,677.559995

שווי השוק הנוכחי של RighteousRetail הוא $ 104.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $RRT הוא 835.22M, עם היצע כולל של 951444677.559995. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 119.20K.