Rigel Protocol סֵמֶל

Rigel Protocol מחיר (RGP)

לא רשום

1 RGP ל USDמחיר חי:

$0.00424811
$0.00424811$0.00424811
-21.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Rigel Protocol (RGP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:10:23 (UTC+8)

Rigel Protocol (RGP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00373811
$ 0.00373811$ 0.00373811
24 שעות נמוך
$ 0.0054565
$ 0.0054565$ 0.0054565
גבוה 24 שעות

$ 0.00373811
$ 0.00373811$ 0.00373811

$ 0.0054565
$ 0.0054565$ 0.0054565

$ 6.88
$ 6.88$ 6.88

$ 0.00276298
$ 0.00276298$ 0.00276298

+5.17%

-21.53%

-41.80%

-41.80%

Rigel Protocol (RGP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00424811. במהלך 24 השעות האחרונות, RGP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00373811 לבין שיא של $ 0.0054565, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RGPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.88, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00276298.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RGP השתנה ב +5.17% במהלך השעה האחרונה, -21.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rigel Protocol (RGP) מידע שוק

$ 3.82K
$ 3.82K$ 3.82K

--
----

$ 21.24K
$ 21.24K$ 21.24K

900.00K
900.00K 900.00K

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rigel Protocol הוא $ 3.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RGP הוא 900.00K, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.24K.

Rigel Protocol (RGP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rigel Protocolל USDהיה $ -0.001166075916715192.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRigel Protocol ל USDהיה . $ +0.0015441212.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRigel Protocol ל USDהיה $ -0.0023108354.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rigel Protocolל USDהיה $ -0.001023634184850958.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001166075916715192-21.53%
30 ימים$ +0.0015441212+36.35%
60 ימים$ -0.0023108354-54.39%
90 ימים$ -0.001023634184850958-19.41%

מה זהRigel Protocol (RGP)

The Rigel Protocol will be built on both Binance Smart Chain and the Ethereum Blockchain. Fast, convenient and secure. The Rigel Protocol will allow users to have full control of their funds while using any of the platform products. Smart Swapping, Yield Farming, Margin Trade, and many more. Cross chain operations guarantee low transaction fees without the need to leave funds on custody to third parties or go through KYC process.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Rigel Protocol (RGP) משאב

האתר הרשמי

Rigel Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rigel Protocol (RGP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rigel Protocol (RGP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rigel Protocol.

בדוק את Rigel Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

RGP למטבעות מקומיים

Rigel Protocol (RGP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rigel Protocol (RGP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RGP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rigel Protocol (RGP)

כמה שווה Rigel Protocol (RGP) היום?
החי RGPהמחיר ב USD הוא 0.00424811 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RGP ל USD?
המחיר הנוכחי של RGP ל USD הוא $ 0.00424811. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rigel Protocol?
שווי השוק של RGP הוא $ 3.82K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RGP?
ההיצע במחזור של RGP הוא 900.00K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RGP?
‏‏RGP השיג מחיר שיא (ATH) של 6.88 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RGP?
RGP ‏‏רשם מחירATL של 0.00276298 USD.
מהו נפח המסחר של RGP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RGP הוא -- USD.
האם RGP יעלה השנה?
RGP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RGP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:10:23 (UTC+8)

Rigel Protocol (RGP) עדכונים חשובים מהתעשייה

