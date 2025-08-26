Rigel Protocol (RGP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00373811 $ 0.00373811 $ 0.00373811 24 שעות נמוך $ 0.0054565 $ 0.0054565 $ 0.0054565 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00373811$ 0.00373811 $ 0.00373811 גבוה 24 שעות $ 0.0054565$ 0.0054565 $ 0.0054565 שיא כל הזמנים $ 6.88$ 6.88 $ 6.88 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00276298$ 0.00276298 $ 0.00276298 שינוי מחיר (שעה אחת) +5.17% שינוי מחיר (1D) -21.53% שינוי מחיר (7D) -41.80% שינוי מחיר (7D) -41.80%

Rigel Protocol (RGP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00424811. במהלך 24 השעות האחרונות, RGP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00373811 לבין שיא של $ 0.0054565, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RGPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.88, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00276298.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RGP השתנה ב +5.17% במהלך השעה האחרונה, -21.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rigel Protocol (RGP) מידע שוק

שווי שוק $ 3.82K$ 3.82K $ 3.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.24K$ 21.24K $ 21.24K אספקת מחזור 900.00K 900.00K 900.00K אספקה כוללת 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rigel Protocol הוא $ 3.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RGP הוא 900.00K, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.24K.