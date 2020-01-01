Rigby The Cat (RIGBY) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Rigby The Cat (RIGBY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Rigby The Cat is a meme coin on the Solana blockchain, inspired by a cat that gained fame through viral TikTok and Instagram videos. Launched in 9th march, it leverages Solana’s fast, low-cost transactions to unite a community of fans and crypto enthusiasts. With a total supply of 998.13 million tokens, Rigby The Cat embodies the playful charm of its namesake and fosters a decentralized following.

אתר רשמי:
https://pump.fun/coin/H4kzQgCg24JyDNBVEgQy3VZXUorBuXkwQuW5bx4ypump

שווי שוק:
$ 38.38K
ההיצע הכולל:
$ 997.77M
אספקה במחזור:
$ 997.77M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 38.38K
שיא כל הזמנים:
$ 0.00018939
שפל כל הזמנים:
$ 0.00000802
מחיר נוכחי:
$ 0
Rigby The Cat (RIGBY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Rigby The Cat (RIGBY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של RIGBY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות RIGBYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את RIGBYטוקניומיקה, חקרו אתRIGBYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

RIGBY חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן RIGBY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RIGBY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

