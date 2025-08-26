עוד על RIGBY

Rigby The Cat סֵמֶל

Rigby The Cat מחיר (RIGBY)

לא רשום

1 RIGBY ל USDמחיר חי:

--
----
-9.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Rigby The Cat (RIGBY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:26:51 (UTC+8)

Rigby The Cat (RIGBY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

-9.06%

-16.50%

-16.50%

Rigby The Cat (RIGBY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RIGBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RIGBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RIGBY השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -9.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rigby The Cat (RIGBY) מידע שוק

$ 38.12K
$ 38.12K$ 38.12K

--
----

$ 38.12K
$ 38.12K$ 38.12K

997.77M
997.77M 997.77M

997,769,906.829663
997,769,906.829663 997,769,906.829663

שווי השוק הנוכחי של Rigby The Cat הוא $ 38.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIGBY הוא 997.77M, עם היצע כולל של 997769906.829663. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.12K.

Rigby The Cat (RIGBY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rigby The Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRigby The Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRigby The Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rigby The Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.06%
30 ימים$ 0+51.63%
60 ימים$ 0+40.89%
90 ימים$ 0--

מה זהRigby The Cat (RIGBY)

Rigby The Cat is a meme coin on the Solana blockchain, inspired by a cat that gained fame through viral TikTok and Instagram videos. Launched in 9th march, it leverages Solana’s fast, low-cost transactions to unite a community of fans and crypto enthusiasts. With a total supply of 998.13 million tokens, Rigby The Cat embodies the playful charm of its namesake and fosters a decentralized following.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Rigby The Cat (RIGBY) משאב

האתר הרשמי

Rigby The Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rigby The Cat (RIGBY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rigby The Cat (RIGBY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rigby The Cat.

בדוק את Rigby The Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

RIGBY למטבעות מקומיים

Rigby The Cat (RIGBY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rigby The Cat (RIGBY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RIGBY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rigby The Cat (RIGBY)

כמה שווה Rigby The Cat (RIGBY) היום?
החי RIGBYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RIGBY ל USD?
המחיר הנוכחי של RIGBY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rigby The Cat?
שווי השוק של RIGBY הוא $ 38.12K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RIGBY?
ההיצע במחזור של RIGBY הוא 997.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RIGBY?
‏‏RIGBY השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RIGBY?
RIGBY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RIGBY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RIGBY הוא -- USD.
האם RIGBY יעלה השנה?
RIGBY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RIGBY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Rigby The Cat (RIGBY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

