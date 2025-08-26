Ridges AI (SN62) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 16.89 גבוה 24 שעות $ 19.92 שיא כל הזמנים $ 21.32 המחיר הנמוך ביותר $ 1.42 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.08% שינוי מחיר (1D) -9.70% שינוי מחיר (7D) +21.73%

Ridges AI (SN62) המחיר בזמן אמת של הוא $17.6. במהלך 24 השעות האחרונות, SN62 נסחר בטווח שבין שפל של $ 16.89 לבין שיא של $ 19.92, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN62השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 21.32, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.42.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN62 השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -9.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+21.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ridges AI (SN62) מידע שוק

שווי שוק $ 40.80M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.80M אספקת מחזור 2.31M אספקה כוללת 2,310,552.605573651

שווי השוק הנוכחי של Ridges AI הוא $ 40.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN62 הוא 2.31M, עם היצע כולל של 2310552.605573651. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.80M.