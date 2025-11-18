Ricky The Raccoon מחיר היום

מחיר Ricky The Raccoon (RICKY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001832, עם שינוי של 8.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RICKY ל USD הוא $ 0.00001832 לכל RICKY.

Ricky The Raccoon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,322.52, עם היצע במחזור של 1.00B RICKY. ב‑24 השעות האחרונות, RICKY סחר בין $ 0.0000172 (נמוך) ל $ 0.00002002 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00478606, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001584.

ביצועים לטווח קצר, RICKY נע ב -0.20% בשעה האחרונה ו -54.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ricky The Raccoon (RICKY) מידע שוק

שווי שוק $ 18.32K$ 18.32K $ 18.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.32K$ 18.32K $ 18.32K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

