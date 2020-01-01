Rick the NPC (RICK) טוקנומיקה
Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar.
Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project:
- On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch.
- On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK.
- Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon.
Rick the NPC (RICK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Rick the NPC (RICK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Rick the NPC (RICK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Rick the NPC (RICK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של RICK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות RICKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את RICKטוקניומיקה, חקרו אתRICKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
