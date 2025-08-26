Rick the NPC (RICK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00102626 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.10% שינוי מחיר (1D) -3.32% שינוי מחיר (7D) +12.66%

Rick the NPC (RICK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RICK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RICKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00102626, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RICK השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -3.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rick the NPC (RICK) מידע שוק

שווי שוק $ 63.70K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.70K אספקת מחזור 999.92M אספקה כוללת 999,922,253.005482

שווי השוק הנוכחי של Rick the NPC הוא $ 63.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RICK הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999922253.005482. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.70K.