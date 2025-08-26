עוד על RICK

Rick the NPC סֵמֶל

Rick the NPC מחיר (RICK)

לא רשום

1 RICK ל USDמחיר חי:

--
----
-3.30%1D
Rick the NPC (RICK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:16:44 (UTC+8)

Rick the NPC (RICK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00102626
$ 0.00102626$ 0.00102626

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

-3.32%

+12.66%

+12.66%

Rick the NPC (RICK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RICK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RICKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00102626, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RICK השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -3.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rick the NPC (RICK) מידע שוק

$ 63.70K
$ 63.70K$ 63.70K

--
----

$ 63.70K
$ 63.70K$ 63.70K

999.92M
999.92M 999.92M

999,922,253.005482
999,922,253.005482 999,922,253.005482

שווי השוק הנוכחי של Rick the NPC הוא $ 63.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RICK הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999922253.005482. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.70K.

Rick the NPC (RICK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rick the NPCל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRick the NPC ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRick the NPC ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rick the NPCל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.32%
30 ימים$ 0-16.66%
60 ימים$ 0-23.89%
90 ימים$ 0--

מה זהRick the NPC (RICK)

Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar. Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project: - On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch. - On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK. - Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon.

Rick the NPC (RICK) משאב

האתר הרשמי

Rick the NPCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rick the NPC (RICK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rick the NPC (RICK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rick the NPC.

בדוק את Rick the NPC תחזית המחיר עכשיו‏!

RICK למטבעות מקומיים

Rick the NPC (RICK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rick the NPC (RICK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RICK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rick the NPC (RICK)

כמה שווה Rick the NPC (RICK) היום?
החי RICKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RICK ל USD?
המחיר הנוכחי של RICK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rick the NPC?
שווי השוק של RICK הוא $ 63.70K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RICK?
ההיצע במחזור של RICK הוא 999.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RICK?
‏‏RICK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00102626 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RICK?
RICK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RICK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RICK הוא -- USD.
האם RICK יעלה השנה?
RICK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RICK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:16:44 (UTC+8)

Rick the NPC (RICK) עדכונים חשובים מהתעשייה

