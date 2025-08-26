עוד על RICH

RICH on SOL סֵמֶל

RICH on SOL מחיר (RICH)

לא רשום

1 RICH ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
RICH on SOL (RICH) טבלת מחירים חיה
RICH on SOL (RICH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00234011
$ 0.00234011$ 0.00234011

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+13.45%

+13.45%

RICH on SOL (RICH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RICH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RICHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00234011, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RICH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RICH on SOL (RICH) מידע שוק

$ 31.11K
$ 31.11K$ 31.11K

--
----

$ 31.11K
$ 31.11K$ 31.11K

902.37M
902.37M 902.37M

902,366,305.0
902,366,305.0 902,366,305.0

שווי השוק הנוכחי של RICH on SOL הוא $ 31.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RICH הוא 902.37M, עם היצע כולל של 902366305.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.11K.

RICH on SOL (RICH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של RICH on SOLל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRICH on SOL ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRICH on SOL ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RICH on SOLל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+4.01%
60 ימים$ 0+22.68%
90 ימים$ 0--

מה זהRICH on SOL (RICH)

$RICH is a solana based token brought to you "RICH The Kid". The overlap between the industry and cryptocurrencies has finally been tokenized.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

RICH on SOL (RICH) משאב

האתר הרשמי

RICH on SOLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RICH on SOL (RICH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RICH on SOL (RICH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RICH on SOL.

בדוק את RICH on SOL תחזית המחיר עכשיו‏!

RICH למטבעות מקומיים

RICH on SOL (RICH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RICH on SOL (RICH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RICH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על RICH on SOL (RICH)

כמה שווה RICH on SOL (RICH) היום?
החי RICHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RICH ל USD?
המחיר הנוכחי של RICH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RICH on SOL?
שווי השוק של RICH הוא $ 31.11K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RICH?
ההיצע במחזור של RICH הוא 902.37M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RICH?
‏‏RICH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00234011 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RICH?
RICH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RICH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RICH הוא -- USD.
האם RICH יעלה השנה?
RICH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RICH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
