RICH on SOL (RICH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00234011$ 0.00234011 $ 0.00234011 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +13.45% שינוי מחיר (7D) +13.45%

RICH on SOL (RICH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RICH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RICHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00234011, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RICH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RICH on SOL (RICH) מידע שוק

שווי שוק $ 31.11K$ 31.11K $ 31.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.11K$ 31.11K $ 31.11K אספקת מחזור 902.37M 902.37M 902.37M אספקה כוללת 902,366,305.0 902,366,305.0 902,366,305.0

שווי השוק הנוכחי של RICH on SOL הוא $ 31.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RICH הוא 902.37M, עם היצע כולל של 902366305.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.11K.