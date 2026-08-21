Rich Milli Coin מחיר היום

מחיר Rich Milli Coin (RMC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RMC ל USD הוא $ 0 לכל RMC.

Rich Milli Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 159,667, עם היצע במחזור של 4.29B RMC. ב‑24 השעות האחרונות, RMC סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RMC נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rich Milli Coin (RMC) מידע שוק

שווי שוק $ 159.67K$ 159.67K $ 159.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 371.86K$ 371.86K $ 371.86K אספקת מחזור 4.29B 4.29B 4.29B אספקה כוללת 9,999,999,985.37291 9,999,999,985.37291 9,999,999,985.37291

שווי השוק הנוכחי של Rich Milli Coin הוא $ 159.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RMC הוא 4.29B, עם היצע כולל של 9999999985.37291. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 371.86K.