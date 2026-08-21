Rich Kids of TAO מחיר היום

מחיר Rich Kids of TAO (SN110) בזמן אמת היום הוא $ 2.86, עם שינוי של 8.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN110 ל USD הוא $ 2.86 לכל SN110.

Rich Kids of TAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,648,383, עם היצע במחזור של 2.67M SN110. ב‑24 השעות האחרונות, SN110 סחר בין $ 2.41 (נמוך) ל $ 2.92 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.09, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00615325.

ביצועים לטווח קצר, SN110 נע ב +0.51% בשעה האחרונה ו +79.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 560.65K.

Rich Kids of TAO (SN110) מידע שוק

שווי שוק $ 7.65M$ 7.65M $ 7.65M נפח (24 שעות) $ 560.65K$ 560.65K $ 560.65K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.65M$ 7.65M $ 7.65M אספקת מחזור 2.67M 2.67M 2.67M אספקה כוללת 2,674,358.988915108 2,674,358.988915108 2,674,358.988915108

שווי השוק הנוכחי של Rich Kids of TAO הוא $ 7.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 560.65K. ההיצע במחזור של SN110 הוא 2.67M, עם היצע כולל של 2674358.988915108. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.65M.