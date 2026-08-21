Ribbon Finance מחיר היום

מחיר Ribbon Finance (RBN) בזמן אמת היום הוא $ 0.0233675, עם שינוי של 3.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RBN ל USD הוא $ 0.0233675 לכל RBN.

Ribbon Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,572,756, עם היצע במחזור של 67.31M RBN. ב‑24 השעות האחרונות, RBN סחר בין $ 0.02219861 (נמוך) ל $ 0.02383724 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5.54, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01254771.

ביצועים לטווח קצר, RBN נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו +44.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.39.

Ribbon Finance (RBN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M נפח (24 שעות) $ 2.39$ 2.39 $ 2.39 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.37M$ 23.37M $ 23.37M אספקת מחזור 67.31M 67.31M 67.31M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ribbon Finance הוא $ 1.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.39. ההיצע במחזור של RBN הוא 67.31M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.37M.