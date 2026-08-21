RIBBIT ZYGO THE FROG מחיר היום

מחיר RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIBBIT ל USD הוא $ 0 לכל RIBBIT.

RIBBIT ZYGO THE FROG כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 77,129, עם היצע במחזור של 999.97M RIBBIT. ב‑24 השעות האחרונות, RIBBIT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RIBBIT נע ב -0.37% בשעה האחרונה ו +15.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) מידע שוק

שווי שוק $ 77.13K$ 77.13K $ 77.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.13K$ 77.13K $ 77.13K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,969,900.543027 999,969,900.543027 999,969,900.543027

שווי השוק הנוכחי של RIBBIT ZYGO THE FROG הוא $ 77.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIBBIT הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999969900.543027. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.13K.