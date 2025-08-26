Rhun Capital (RHUN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00486932 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.29% שינוי מחיר (1D) -4.13% שינוי מחיר (7D) -0.67%

Rhun Capital (RHUN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RHUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RHUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00486932, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RHUN השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -4.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rhun Capital (RHUN) מידע שוק

שווי שוק $ 18.69K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.37K אספקת מחזור 964.89M אספקה כוללת 999,949,267.61617

שווי השוק הנוכחי של Rhun Capital הוא $ 18.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RHUN הוא 964.89M, עם היצע כולל של 999949267.61617. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.37K.