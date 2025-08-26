עוד על RHUN

Rhun Capital סֵמֶל

Rhun Capital מחיר (RHUN)

1 RHUN ל USDמחיר חי:

-4.10%1D
Rhun Capital (RHUN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:55:58 (UTC+8)

Rhun Capital (RHUN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00486932
$ 0.00486932$ 0.00486932

-0.29%

-4.13%

-0.67%

-0.67%

Rhun Capital (RHUN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RHUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RHUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00486932, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RHUN השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -4.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rhun Capital (RHUN) מידע שוק

$ 19.37K
$ 19.37K$ 19.37K

964.89M
964.89M 964.89M

999,949,267.61617
999,949,267.61617 999,949,267.61617

שווי השוק הנוכחי של Rhun Capital הוא $ 18.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RHUN הוא 964.89M, עם היצע כולל של 999949267.61617. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.37K.

Rhun Capital (RHUN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rhun Capitalל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRhun Capital ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRhun Capital ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rhun Capitalל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.13%
30 ימים$ 0-33.64%
60 ימים$ 0-84.27%
90 ימים$ 0--

מה זהRhun Capital (RHUN)

We’re building an innovative AI agent launchpad tailored for capital managers and crypto researchers. Our platform empowers you to contribute and discover valuable financial insights, create highly customized AI agents powered by your high-quality research, and track their performance with precision. Unlock the potential to optimize decision-making and drive success by leveraging advanced tools and real-time data analysis. Collaborate with a network of like-minded professionals, share insights, and refine strategies to stay ahead in the rapidly evolving world of finance. Whether you're exploring crypto opportunities or managing capital, our launchpad provides the resources to transform your expertise into actionable intelligence.

Rhun Capital (RHUN) משאב

האתר הרשמי

Rhun Capitalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rhun Capital (RHUN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rhun Capital (RHUN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rhun Capital.

בדוק את Rhun Capital תחזית המחיר עכשיו‏!

RHUN למטבעות מקומיים

Rhun Capital (RHUN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rhun Capital (RHUN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RHUN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rhun Capital (RHUN)

כמה שווה Rhun Capital (RHUN) היום?
החי RHUNהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RHUN ל USD?
המחיר הנוכחי של RHUN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rhun Capital?
שווי השוק של RHUN הוא $ 18.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RHUN?
ההיצע במחזור של RHUN הוא 964.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RHUN?
‏‏RHUN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00486932 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RHUN?
RHUN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RHUN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RHUN הוא -- USD.
האם RHUN יעלה השנה?
RHUN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RHUN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:55:58 (UTC+8)

