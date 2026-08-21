Rezerve Money מחיר היום

מחיר Rezerve Money (RZR) בזמן אמת היום הוא $ 0.615411, עם שינוי של 2.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RZR ל USD הוא $ 0.615411 לכל RZR.

Rezerve Money כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 904,129, עם היצע במחזור של 1.47M RZR. ב‑24 השעות האחרונות, RZR סחר בין $ 0.582214 (נמוך) ל $ 0.623949 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 16.2, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.15524.

ביצועים לטווח קצר, RZR נע ב -0.10% בשעה האחרונה ו +13.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.13K.

Rezerve Money (RZR) מידע שוק

שווי שוק $ 904.13K$ 904.13K $ 904.13K נפח (24 שעות) $ 1.13K$ 1.13K $ 1.13K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 904.13K$ 904.13K $ 904.13K אספקת מחזור 1.47M 1.47M 1.47M אספקה כוללת 1,469,159.625462227 1,469,159.625462227 1,469,159.625462227

שווי השוק הנוכחי של Rezerve Money הוא $ 904.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.13K. ההיצע במחזור של RZR הוא 1.47M, עם היצע כולל של 1469159.625462227. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 904.13K.