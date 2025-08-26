עוד על RVST

Revest Finance סֵמֶל

Revest Finance מחיר (RVST)

1 RVST ל USDמחיר חי:

$0.0066654
$0.0066654
-7.40%1D
Revest Finance (RVST) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:39:23 (UTC+8)

Revest Finance (RVST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00654137
24 שעות נמוך
$ 0.00720791
גבוה 24 שעות

$ 0.00654137
$ 0.00720791
$ 0.534352
$ 0.00322057
+0.45%

-7.41%

+1.55%

+1.55%

Revest Finance (RVST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0066654. במהלך 24 השעות האחרונות, RVST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00654137 לבין שיא של $ 0.00720791, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RVSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.534352, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00322057.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RVST השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -7.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Revest Finance (RVST) מידע שוק

$ 607.51K
--
$ 666.54K
91.14M
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Revest Finance הוא $ 607.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RVST הוא 91.14M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 666.54K.

Revest Finance (RVST) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Revest Financeל USDהיה $ -0.000533958376935855.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRevest Finance ל USDהיה . $ +0.0001593123.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRevest Finance ל USDהיה $ +0.0058724006.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Revest Financeל USDהיה $ +0.000164444831382958.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000533958376935855-7.41%
30 ימים$ +0.0001593123+2.39%
60 ימים$ +0.0058724006+88.10%
90 ימים$ +0.000164444831382958+2.53%

מה זהRevest Finance (RVST)

Revest Finance (RVST) משאב

האתר הרשמי

Revest Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Revest Finance (RVST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Revest Finance (RVST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Revest Finance.

בדוק את Revest Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

RVST למטבעות מקומיים

Revest Finance (RVST) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Revest Finance (RVST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RVST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Revest Finance (RVST)

כמה שווה Revest Finance (RVST) היום?
החי RVSTהמחיר ב USD הוא 0.0066654 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RVST ל USD?
המחיר הנוכחי של RVST ל USD הוא $ 0.0066654. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Revest Finance?
שווי השוק של RVST הוא $ 607.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RVST?
ההיצע במחזור של RVST הוא 91.14M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RVST?
‏‏RVST השיג מחיר שיא (ATH) של 0.534352 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RVST?
RVST ‏‏רשם מחירATL של 0.00322057 USD.
מהו נפח המסחר של RVST?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RVST הוא -- USD.
האם RVST יעלה השנה?
RVST ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RVST תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:39:23 (UTC+8)

Revest Finance (RVST) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.