Revest Finance (RVST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00654137 $ 0.00654137 $ 0.00654137 24 שעות נמוך $ 0.00720791 $ 0.00720791 $ 0.00720791 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00654137$ 0.00654137 $ 0.00654137 גבוה 24 שעות $ 0.00720791$ 0.00720791 $ 0.00720791 שיא כל הזמנים $ 0.534352$ 0.534352 $ 0.534352 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00322057$ 0.00322057 $ 0.00322057 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.45% שינוי מחיר (1D) -7.41% שינוי מחיר (7D) +1.55% שינוי מחיר (7D) +1.55%

Revest Finance (RVST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0066654. במהלך 24 השעות האחרונות, RVST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00654137 לבין שיא של $ 0.00720791, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RVSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.534352, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00322057.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RVST השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -7.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Revest Finance (RVST) מידע שוק

שווי שוק $ 607.51K$ 607.51K $ 607.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 666.54K$ 666.54K $ 666.54K אספקת מחזור 91.14M 91.14M 91.14M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Revest Finance הוא $ 607.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RVST הוא 91.14M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 666.54K.