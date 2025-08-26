Revenue Coin (RVC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04277222$ 0.04277222 $ 0.04277222 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.51% שינוי מחיר (1D) -0.67% שינוי מחיר (7D) -1.52% שינוי מחיר (7D) -1.52%

Revenue Coin (RVC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RVC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RVCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04277222, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RVC השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -0.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Revenue Coin (RVC) מידע שוק

שווי שוק $ 441.96K$ 441.96K $ 441.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 886.28K$ 886.28K $ 886.28K אספקת מחזור 862.44M 862.44M 862.44M אספקה כוללת 1,729,481,687.0 1,729,481,687.0 1,729,481,687.0

