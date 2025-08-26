Revenue Coin מחיר (RVC)
Revenue Coin (RVC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RVC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RVCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04277222, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RVC השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -0.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Revenue Coin הוא $ 441.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RVC הוא 862.44M, עם היצע כולל של 1729481687.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 886.28K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Revenue Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRevenue Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRevenue Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Revenue Coinל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.67%
|30 ימים
|$ 0
|-0.65%
|60 ימים
|$ 0
|-6.77%
|90 ימים
|$ 0
|--
Revenue Coin (RVC) holders fund high-tech companies to scale marketing, sales, and social activities. Startups receiving funding allocate a % of revenues to the systematic purchase of RVC from the market, reducing supply and increasing its valuation. Revenue Coin is a deflationary token, and its quantity is fixed in a smart contract. RVC supply on the market will decrease due to monthly buyback and burning of tokens. Companies from the Revenue Capital ecosystem are obliged to allocate up to 10% of their revenues to this end. In addition, the temporary blocking of RVC held by the team and the largest investors will protect it against sudden price falls. Revenue Coin (RVC) is a revenue token. The settlement between Revenue Capital - the issuer of tokens - and you as an investor takes place by buying and burning tokens. Both burning (reduction of supply) and purchase of tokens from exchanges will increase the RVC value systematically over time.
