Revenue Coin סֵמֶל

Revenue Coin מחיר (RVC)

לא רשום

1 RVC ל USDמחיר חי:

$0.00051246
$0.00051246$0.00051246
-0.60%1D
mexc
USD
Revenue Coin (RVC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:22:35 (UTC+8)

Revenue Coin (RVC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04277222
$ 0.04277222$ 0.04277222

$ 0
$ 0$ 0

-0.51%

-0.67%

-1.52%

-1.52%

Revenue Coin (RVC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RVC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RVCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04277222, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RVC השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -0.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Revenue Coin (RVC) מידע שוק

$ 441.96K
$ 441.96K$ 441.96K

--
----

$ 886.28K
$ 886.28K$ 886.28K

862.44M
862.44M 862.44M

1,729,481,687.0
1,729,481,687.0 1,729,481,687.0

שווי השוק הנוכחי של Revenue Coin הוא $ 441.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RVC הוא 862.44M, עם היצע כולל של 1729481687.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 886.28K.

Revenue Coin (RVC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Revenue Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRevenue Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRevenue Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Revenue Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.67%
30 ימים$ 0-0.65%
60 ימים$ 0-6.77%
90 ימים$ 0--

מה זהRevenue Coin (RVC)

Revenue Coin (RVC) holders fund high-tech companies to scale marketing, sales, and social activities. Startups receiving funding allocate a % of revenues to the systematic purchase of RVC from the market, reducing supply and increasing its valuation. Revenue Coin is a deflationary token, and its quantity is fixed in a smart contract. RVC supply on the market will decrease due to monthly buyback and burning of tokens. Companies from the Revenue Capital ecosystem are obliged to allocate up to 10% of their revenues to this end. In addition, the temporary blocking of RVC held by the team and the largest investors will protect it against sudden price falls. Revenue Coin (RVC) is a revenue token. The settlement between Revenue Capital - the issuer of tokens - and you as an investor takes place by buying and burning tokens. Both burning (reduction of supply) and purchase of tokens from exchanges will increase the RVC value systematically over time.

Revenue Coin (RVC) משאב

האתר הרשמי

Revenue Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Revenue Coin (RVC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Revenue Coin (RVC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Revenue Coin.

בדוק את Revenue Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

RVC למטבעות מקומיים

Revenue Coin (RVC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Revenue Coin (RVC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RVC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Revenue Coin (RVC)

כמה שווה Revenue Coin (RVC) היום?
החי RVCהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RVC ל USD?
המחיר הנוכחי של RVC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Revenue Coin?
שווי השוק של RVC הוא $ 441.96K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RVC?
ההיצע במחזור של RVC הוא 862.44M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RVC?
‏‏RVC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04277222 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RVC?
RVC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RVC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RVC הוא -- USD.
האם RVC יעלה השנה?
RVC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RVC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:22:35 (UTC+8)

