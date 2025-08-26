Revenant (GAMEFI) מידע על מחיר (USD)

Revenant (GAMEFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01419438. במהלך 24 השעות האחרונות, GAMEFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01405521 לבין שיא של $ 0.01502849, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GAMEFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01089769.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAMEFI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Revenant (GAMEFI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Revenant הוא $ 29.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAMEFI הוא 2.06M, עם היצע כולל של 3000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.58K.