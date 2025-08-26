Revain (REV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 3.85$ 3.85 $ 3.85 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -16.64% שינוי מחיר (7D) -14.00% שינוי מחיר (7D) -14.00%

Revain (REV) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, REV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.85, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REV השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -16.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Revain (REV) מידע שוק

שווי שוק $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M אספקת מחזור 184.55B 184.55B 184.55B אספקה כוללת 185,056,346,011.834 185,056,346,011.834 185,056,346,011.834

שווי השוק הנוכחי של Revain הוא $ 1.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REV הוא 184.55B, עם היצע כולל של 185056346011.834. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.48M.