Return Finance Lido stETH

Return Finance Lido stETH מחיר (RFSTETH)

לא רשום

1 RFSTETH ל USDמחיר חי:

$0.167968
$0.167968$0.167968
-2.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Return Finance Lido stETH (RFSTETH) טבלת מחירים חיה
Return Finance Lido stETH (RFSTETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.16359
$ 0.16359$ 0.16359
24 שעות נמוך
$ 0.176817
$ 0.176817$ 0.176817
גבוה 24 שעות

$ 0.16359
$ 0.16359$ 0.16359

$ 0.176817
$ 0.176817$ 0.176817

$ 0.187356
$ 0.187356$ 0.187356

$ 0.01883564
$ 0.01883564$ 0.01883564

+0.38%

-2.40%

+3.74%

+3.74%

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.168231. במהלך 24 השעות האחרונות, RFSTETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.16359 לבין שיא של $ 0.176817, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RFSTETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.187356, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01883564.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RFSTETH השתנה ב +0.38% במהלך השעה האחרונה, -2.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) מידע שוק

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

--
----

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

6.85
6.85 6.85

6.853685675685387
6.853685675685387 6.853685675685387

שווי השוק הנוכחי של Return Finance Lido stETH הוא $ 1.15, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RFSTETH הוא 6.85, עם היצע כולל של 6.853685675685387. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.15.

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Return Finance Lido stETHל USDהיה $ -0.0041311128972164.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלReturn Finance Lido stETH ל USDהיה . $ +0.0301770917.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלReturn Finance Lido stETH ל USDהיה $ +0.1358211632.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Return Finance Lido stETHל USDהיה $ +0.132900770740579406.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0041311128972164-2.40%
30 ימים$ +0.0301770917+17.94%
60 ימים$ +0.1358211632+80.73%
90 ימים$ +0.132900770740579406+376.17%

מה זהReturn Finance Lido stETH (RFSTETH)

Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Return Finance Lido stETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Return Finance Lido stETH (RFSTETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Return Finance Lido stETH (RFSTETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Return Finance Lido stETH.

בדוק את Return Finance Lido stETH תחזית המחיר עכשיו‏!

RFSTETH למטבעות מקומיים

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Return Finance Lido stETH (RFSTETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RFSTETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Return Finance Lido stETH (RFSTETH)

כמה שווה Return Finance Lido stETH (RFSTETH) היום?
החי RFSTETHהמחיר ב USD הוא 0.168231 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RFSTETH ל USD?
המחיר הנוכחי של RFSTETH ל USD הוא $ 0.168231. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Return Finance Lido stETH?
שווי השוק של RFSTETH הוא $ 1.15 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RFSTETH?
ההיצע במחזור של RFSTETH הוא 6.85 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RFSTETH?
‏‏RFSTETH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.187356 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RFSTETH?
RFSTETH ‏‏רשם מחירATL של 0.01883564 USD.
מהו נפח המסחר של RFSTETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RFSTETH הוא -- USD.
האם RFSTETH יעלה השנה?
RFSTETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RFSTETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
