Return Finance Lido stETH (RFSTETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.16359 $ 0.16359 $ 0.16359 24 שעות נמוך $ 0.176817 $ 0.176817 $ 0.176817 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.16359$ 0.16359 $ 0.16359 גבוה 24 שעות $ 0.176817$ 0.176817 $ 0.176817 שיא כל הזמנים $ 0.187356$ 0.187356 $ 0.187356 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01883564$ 0.01883564 $ 0.01883564 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.38% שינוי מחיר (1D) -2.40% שינוי מחיר (7D) +3.74% שינוי מחיר (7D) +3.74%

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.168231. במהלך 24 השעות האחרונות, RFSTETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.16359 לבין שיא של $ 0.176817, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RFSTETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.187356, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01883564.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RFSTETH השתנה ב +0.38% במהלך השעה האחרונה, -2.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 אספקת מחזור 6.85 6.85 6.85 אספקה כוללת 6.853685675685387 6.853685675685387 6.853685675685387

שווי השוק הנוכחי של Return Finance Lido stETH הוא $ 1.15, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RFSTETH הוא 6.85, עם היצע כולל של 6.853685675685387. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.15.