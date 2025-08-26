RetroCraft (RETRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00622674 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.66% שינוי מחיר (1D) -6.22% שינוי מחיר (7D) -9.90%

RetroCraft (RETRO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RETRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RETROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00622674, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RETRO השתנה ב -0.66% במהלך השעה האחרונה, -6.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RetroCraft (RETRO) מידע שוק

שווי שוק $ 51.84K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 108.57K אספקת מחזור 477.53M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RetroCraft הוא $ 51.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RETRO הוא 477.53M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 108.57K.