Retirement plan מחיר היום

מחיר Retirement plan (401K) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 27.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 401K ל USD הוא $ 0 לכל 401K.

Retirement plan כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 38,428, עם היצע במחזור של 1.00B 401K. ב‑24 השעות האחרונות, 401K סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00335767, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 401K נע ב -0.30% בשעה האחרונה ו -13.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Retirement plan (401K) מידע שוק

שווי שוק $ 38.43K$ 38.43K $ 38.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.43K$ 38.43K $ 38.43K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Retirement plan הוא $ 38.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 401K הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.43K.