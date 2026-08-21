Retard Finder Coin מחיר היום

מחיר Retard Finder Coin (RFC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RFC ל USD הוא $ 0 לכל RFC.

Retard Finder Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 386,083, עם היצע במחזור של 995.98M RFC. ב‑24 השעות האחרונות, RFC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.133733, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RFC נע ב -0.86% בשעה האחרונה ו +2.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 19.23K.

Retard Finder Coin (RFC) מידע שוק

שווי שוק $ 386.08K$ 386.08K $ 386.08K נפח (24 שעות) $ 19.23K$ 19.23K $ 19.23K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 387.58K$ 387.58K $ 387.58K אספקת מחזור 995.98M 995.98M 995.98M אספקה כוללת 999,839,857.418601 999,839,857.418601 999,839,857.418601

שווי השוק הנוכחי של Retard Finder Coin הוא $ 386.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.23K. ההיצע במחזור של RFC הוא 995.98M, עם היצע כולל של 999839857.418601. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 387.58K.