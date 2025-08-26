Resurrection Coin ($REZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -1.25% שינוי מחיר (7D) -1.25%

Resurrection Coin ($REZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $REZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $REZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $REZ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Resurrection Coin ($REZ) מידע שוק

שווי שוק $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,983,925.016851 999,983,925.016851 999,983,925.016851

שווי השוק הנוכחי של Resurrection Coin הוא $ 10.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $REZ הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999983925.016851. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.71K.