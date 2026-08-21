Restore The Republic מחיר היום

מחיר Restore The Republic (RTR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RTR ל USD הוא $ 0 לכל RTR.

Restore The Republic כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 235,082, עם היצע במחזור של 1000.00M RTR. ב‑24 השעות האחרונות, RTR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04533194, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RTR נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו +18.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 57.45.

Restore The Republic (RTR) מידע שוק

שווי שוק $ 235.08K$ 235.08K $ 235.08K נפח (24 שעות) $ 57.45$ 57.45 $ 57.45 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 235.08K$ 235.08K $ 235.08K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,647.0 999,999,647.0 999,999,647.0

שווי השוק הנוכחי של Restore The Republic הוא $ 235.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.45. ההיצע במחזור של RTR הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999647.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 235.08K.