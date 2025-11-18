Restaking Vault ETH מחיר היום

מחיר Restaking Vault ETH (RSTETH) בזמן אמת היום הוא $ 3,642.8, עם שינוי של 6.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RSTETH ל USD הוא $ 3,642.8 לכל RSTETH.

Restaking Vault ETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 73,113,593, עם היצע במחזור של 20.07K RSTETH. ב‑24 השעות האחרונות, RSTETH סחר בין $ 3,642.8 (נמוך) ל $ 3,905.32 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6,262.2, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3,642.8.

ביצועים לטווח קצר, RSTETH נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -16.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Restaking Vault ETH (RSTETH) מידע שוק

שווי שוק $ 73.11M$ 73.11M $ 73.11M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 73.11M$ 73.11M $ 73.11M אספקת מחזור 20.07K 20.07K 20.07K אספקה כוללת 20,070.34963611424 20,070.34963611424 20,070.34963611424

שווי השוק הנוכחי של Restaking Vault ETH הוא $ 73.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RSTETH הוא 20.07K, עם היצע כולל של 20070.34963611424. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.11M.