Restaked Swell ETH (RSWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,745.83 $ 4,745.83 $ 4,745.83 24 שעות נמוך $ 4,919.25 $ 4,919.25 $ 4,919.25 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,745.83$ 4,745.83 $ 4,745.83 גבוה 24 שעות $ 4,919.25$ 4,919.25 $ 4,919.25 שיא כל הזמנים $ 17,684.38$ 17,684.38 $ 17,684.38 המחיר הנמוך ביותר $ 1,442.67$ 1,442.67 $ 1,442.67 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -2.15% שינוי מחיר (7D) +4.93% שינוי מחיר (7D) +4.93%

Restaked Swell ETH (RSWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,811.38. במהלך 24 השעות האחרונות, RSWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,745.83 לבין שיא של $ 4,919.25, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RSWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 17,684.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,442.67.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RSWETH השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -2.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Restaked Swell ETH (RSWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 103.44M$ 103.44M $ 103.44M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 103.44M$ 103.44M $ 103.44M אספקת מחזור 21.50K 21.50K 21.50K אספקה כוללת 21,499.47652429573 21,499.47652429573 21,499.47652429573

שווי השוק הנוכחי של Restaked Swell ETH הוא $ 103.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RSWETH הוא 21.50K, עם היצע כולל של 21499.47652429573. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 103.44M.