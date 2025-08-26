עוד על RSWETH

RSWETH מידע על מחיר

RSWETH אתר רשמי

RSWETH טוקניומיקה

RSWETH תחזית מחיר

Restaked Swell ETH סֵמֶל

Restaked Swell ETH מחיר (RSWETH)

לא רשום

1 RSWETH ל USDמחיר חי:

$4,812.59
$4,812.59$4,812.59
-2.10%1D
USD
Restaked Swell ETH (RSWETH) טבלת מחירים חיה
Restaked Swell ETH (RSWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.04%

-2.15%

+4.93%

+4.93%

Restaked Swell ETH (RSWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,811.38. במהלך 24 השעות האחרונות, RSWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,745.83 לבין שיא של $ 4,919.25, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RSWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 17,684.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,442.67.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RSWETH השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -2.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Restaked Swell ETH (RSWETH) מידע שוק

--
שווי השוק הנוכחי של Restaked Swell ETH הוא $ 103.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RSWETH הוא 21.50K, עם היצע כולל של 21499.47652429573. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 103.44M.

Restaked Swell ETH (RSWETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Restaked Swell ETHל USDהיה $ -105.976216687053.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRestaked Swell ETH ל USDהיה . $ +1,121.4653186800.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRestaked Swell ETH ל USDהיה $ +4,352.5153214340.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Restaked Swell ETHל USDהיה $ +2,044.711031732546.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -105.976216687053-2.15%
30 ימים$ +1,121.4653186800+23.31%
60 ימים$ +4,352.5153214340+90.46%
90 ימים$ +2,044.711031732546+73.91%

מה זהRestaked Swell ETH (RSWETH)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Restaked Swell ETH (RSWETH) משאב

האתר הרשמי

Restaked Swell ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Restaked Swell ETH (RSWETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Restaked Swell ETH (RSWETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Restaked Swell ETH.

בדוק את Restaked Swell ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

RSWETH למטבעות מקומיים

Restaked Swell ETH (RSWETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Restaked Swell ETH (RSWETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RSWETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Restaked Swell ETH (RSWETH)

כמה שווה Restaked Swell ETH (RSWETH) היום?
החי RSWETHהמחיר ב USD הוא 4,811.38 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RSWETH ל USD?
המחיר הנוכחי של RSWETH ל USD הוא $ 4,811.38. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Restaked Swell ETH?
שווי השוק של RSWETH הוא $ 103.44M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RSWETH?
ההיצע במחזור של RSWETH הוא 21.50K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RSWETH?
‏‏RSWETH השיג מחיר שיא (ATH) של 17,684.38 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RSWETH?
RSWETH ‏‏רשם מחירATL של 1,442.67 USD.
מהו נפח המסחר של RSWETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RSWETH הוא -- USD.
האם RSWETH יעלה השנה?
RSWETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RSWETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.