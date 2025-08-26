Restaked sAVAX (RSAVAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 28.32 גבוה 24 שעות $ 31.63 שיא כל הזמנים $ 49.42 המחיר הנמוך ביותר $ 17.69 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.38% שינוי מחיר (1D) -7.73% שינוי מחיר (7D) -0.85%

Restaked sAVAX (RSAVAX) המחיר בזמן אמת של הוא $28.54. במהלך 24 השעות האחרונות, RSAVAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 28.32 לבין שיא של $ 31.63, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RSAVAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 49.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 17.69.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RSAVAX השתנה ב +0.38% במהלך השעה האחרונה, -7.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Restaked sAVAX (RSAVAX) מידע שוק

שווי שוק $ 4.23M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.23M אספקת מחזור 148.14K אספקה כוללת 148,141.9063533243

שווי השוק הנוכחי של Restaked sAVAX הוא $ 4.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RSAVAX הוא 148.14K, עם היצע כולל של 148141.9063533243. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.23M.