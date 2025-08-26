עוד על RSAVAX

Restaked sAVAX סֵמֶל

Restaked sAVAX מחיר (RSAVAX)

לא רשום

1 RSAVAX ל USDמחיר חי:

-7.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Restaked sAVAX (RSAVAX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:53:53 (UTC+8)

Restaked sAVAX (RSAVAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

Restaked sAVAX (RSAVAX) המחיר בזמן אמת של הוא $28.54. במהלך 24 השעות האחרונות, RSAVAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 28.32 לבין שיא של $ 31.63, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RSAVAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 49.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 17.69.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RSAVAX השתנה ב +0.38% במהלך השעה האחרונה, -7.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Restaked sAVAX (RSAVAX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Restaked sAVAX הוא $ 4.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RSAVAX הוא 148.14K, עם היצע כולל של 148141.9063533243. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.23M.

Restaked sAVAX (RSAVAX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Restaked sAVAXל USDהיה $ -2.39289214205872.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRestaked sAVAX ל USDהיה . $ -1.8641871360.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRestaked sAVAX ל USDהיה $ +9.9112113760.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Restaked sAVAXל USDהיה $ +0.445120527506238.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2.39289214205872-7.73%
30 ימים$ -1.8641871360-6.53%
60 ימים$ +9.9112113760+34.73%
90 ימים$ +0.445120527506238+1.58%

מה זהRestaked sAVAX (RSAVAX)

rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Restaked sAVAX (RSAVAX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Restaked sAVAX (RSAVAX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Restaked sAVAX (RSAVAX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RSAVAX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Restaked sAVAX (RSAVAX)

כמה שווה Restaked sAVAX (RSAVAX) היום?
החי RSAVAXהמחיר ב USD הוא 28.54 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RSAVAX ל USD?
המחיר הנוכחי של RSAVAX ל USD הוא $ 28.54. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Restaked sAVAX?
שווי השוק של RSAVAX הוא $ 4.23M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RSAVAX?
ההיצע במחזור של RSAVAX הוא 148.14K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RSAVAX?
‏‏RSAVAX השיג מחיר שיא (ATH) של 49.42 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RSAVAX?
RSAVAX ‏‏רשם מחירATL של 17.69 USD.
מהו נפח המסחר של RSAVAX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RSAVAX הוא -- USD.
האם RSAVAX יעלה השנה?
RSAVAX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RSAVAX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:53:53 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.