Resolv RLP (RLP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 24 שעות נמוך $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 גבוה 24 שעות $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 שיא כל הזמנים $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 המחיר הנמוך ביותר $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.05% שינוי מחיר (7D) +0.15% שינוי מחיר (7D) +0.15%

Resolv RLP (RLP) המחיר בזמן אמת של הוא $1.23. במהלך 24 השעות האחרונות, RLP נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.23 לבין שיא של $ 1.23, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RLPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.35, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.031.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RLP השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Resolv RLP (RLP) מידע שוק

שווי שוק $ 248.94M$ 248.94M $ 248.94M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 248.94M$ 248.94M $ 248.94M אספקת מחזור 202.35M 202.35M 202.35M אספקה כוללת 202,350,022.9263987 202,350,022.9263987 202,350,022.9263987

שווי השוק הנוכחי של Resolv RLP הוא $ 248.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RLP הוא 202.35M, עם היצע כולל של 202350022.9263987. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 248.94M.