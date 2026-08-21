Resolv Liquidity Provider Token מחיר היום

מחיר Resolv Liquidity Provider Token (RLP) בזמן אמת היום הוא $ 0.147828, עם שינוי של 0.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RLP ל USD הוא $ 0.147828 לכל RLP.

Resolv Liquidity Provider Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 238,825, עם היצע במחזור של 1.62M RLP. ב‑24 השעות האחרונות, RLP סחר בין $ 0.147265 (נמוך) ל $ 0.147845 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.35, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.142556.

ביצועים לטווח קצר, RLP נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -0.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 16.14.

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) מידע שוק

שווי שוק $ 238.83K$ 238.83K $ 238.83K נפח (24 שעות) $ 16.14$ 16.14 $ 16.14 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 238.83K$ 238.83K $ 238.83K אספקת מחזור 1.62M 1.62M 1.62M אספקה כוללת 1,615,565.822386897 1,615,565.822386897 1,615,565.822386897

שווי השוק הנוכחי של Resolv Liquidity Provider Token הוא $ 238.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.14. ההיצע במחזור של RLP הוא 1.62M, עם היצע כולל של 1615565.822386897. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 238.83K.