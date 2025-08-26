Resistance Girl (REGI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00167127 $ 0.00167127 $ 0.00167127 24 שעות נמוך $ 0.00200618 $ 0.00200618 $ 0.00200618 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00167127$ 0.00167127 $ 0.00167127 גבוה 24 שעות $ 0.00200618$ 0.00200618 $ 0.00200618 שיא כל הזמנים $ 0.05778$ 0.05778 $ 0.05778 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.12% שינוי מחיר (1D) -14.34% שינוי מחיר (7D) +1.00% שינוי מחיר (7D) +1.00%

Resistance Girl (REGI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00171849. במהלך 24 השעות האחרונות, REGI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00167127 לבין שיא של $ 0.00200618, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REGIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05778, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REGI השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -14.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Resistance Girl (REGI) מידע שוק

שווי שוק $ 172.01K$ 172.01K $ 172.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 172.01K$ 172.01K $ 172.01K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Resistance Girl הוא $ 172.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REGI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 172.01K.