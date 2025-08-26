עוד על REGI

Resistance Girl סֵמֶל

Resistance Girl מחיר (REGI)

1 REGI ל USDמחיר חי:

$0.00172068
$0.00172068$0.00172068
-14.20%1D
Resistance Girl (REGI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:25:42 (UTC+8)

Resistance Girl (REGI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00167127
24 שעות נמוך
$ 0.00200618
גבוה 24 שעות

$ 0.00167127
$ 0.00200618
$ 0.05778
$ 0
-0.12%

-14.34%

+1.00%

+1.00%

Resistance Girl (REGI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00171849. במהלך 24 השעות האחרונות, REGI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00167127 לבין שיא של $ 0.00200618, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REGIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05778, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REGI השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -14.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Resistance Girl (REGI) מידע שוק

$ 172.01K
--
$ 172.01K
100.00M
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Resistance Girl הוא $ 172.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REGI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 172.01K.

Resistance Girl (REGI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Resistance Girlל USDהיה $ -0.000287690287871786.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלResistance Girl ל USDהיה . $ +0.0021258807.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלResistance Girl ל USDהיה $ +0.0048697681.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Resistance Girlל USDהיה $ +0.0009153637717632284.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000287690287871786-14.34%
30 ימים$ +0.0021258807+123.71%
60 ימים$ +0.0048697681+283.37%
90 ימים$ +0.0009153637717632284+113.98%

מה זהResistance Girl (REGI)

Launched to spotlight the collective effort against online suppression, she embodies the spirit of digital defiance. Resistance Girl champions the growth of TON — The Open Network and Telegram, rallying a decentralized community committed to fighting for digital freedom, enhancing network adoption, and fostering a space for open communication and innovation on TON

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Resistance Girl (REGI) משאב

האתר הרשמי

Resistance Girlתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Resistance Girl (REGI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Resistance Girl (REGI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Resistance Girl.

בדוק את Resistance Girl תחזית המחיר עכשיו‏!

REGI למטבעות מקומיים

Resistance Girl (REGI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Resistance Girl (REGI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על REGI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Resistance Girl (REGI)

כמה שווה Resistance Girl (REGI) היום?
החי REGIהמחיר ב USD הוא 0.00171849 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי REGI ל USD?
המחיר הנוכחי של REGI ל USD הוא $ 0.00171849. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Resistance Girl?
שווי השוק של REGI הוא $ 172.01K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של REGI?
ההיצע במחזור של REGI הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של REGI?
‏‏REGI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05778 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של REGI?
REGI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של REGI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור REGI הוא -- USD.
האם REGI יעלה השנה?
REGI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את REGI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:25:42 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.