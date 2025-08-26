עוד על ERSDL

Residual Token מחיר (ERSDL)

לא רשום

1 ERSDL ל USDמחיר חי:

--
----
-13.50%1D
Residual Token (ERSDL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:56:39 (UTC+8)

Residual Token (ERSDL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.71
$ 1.71$ 1.71

$ 0
$ 0$ 0

-0.27%

-13.57%

-37.37%

-37.37%

Residual Token (ERSDL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ERSDL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ERSDLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ERSDL השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -13.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-37.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Residual Token (ERSDL) מידע שוק

$ 4.71K
$ 4.71K$ 4.71K

--
----

$ 11.14K
$ 11.14K$ 11.14K

377.03M
377.03M 377.03M

891,275,499.3325837
891,275,499.3325837 891,275,499.3325837

שווי השוק הנוכחי של Residual Token הוא $ 4.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ERSDL הוא 377.03M, עם היצע כולל של 891275499.3325837. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.14K.

Residual Token (ERSDL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Residual Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלResidual Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלResidual Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Residual Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.57%
30 ימים$ 0-18.35%
60 ימים$ 0-37.03%
90 ימים$ 0--

מה זהResidual Token (ERSDL)

The eRSDL ecosystem is like a safe-harbor where sophisticated parties are the "pricing oracles" and ordinary people can participate alongside with a reduced chance of being gamed by experts.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Residual Token (ERSDL) משאב

האתר הרשמי

Residual Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Residual Token (ERSDL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Residual Token (ERSDL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Residual Token.

בדוק את Residual Token תחזית המחיר עכשיו‏!

ERSDL למטבעות מקומיים

Residual Token (ERSDL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Residual Token (ERSDL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ERSDL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Residual Token (ERSDL)

כמה שווה Residual Token (ERSDL) היום?
החי ERSDLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ERSDL ל USD?
המחיר הנוכחי של ERSDL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Residual Token?
שווי השוק של ERSDL הוא $ 4.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ERSDL?
ההיצע במחזור של ERSDL הוא 377.03M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ERSDL?
‏‏ERSDL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.71 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ERSDL?
ERSDL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ERSDL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ERSDL הוא -- USD.
האם ERSDL יעלה השנה?
ERSDL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ERSDL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

