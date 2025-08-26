Residual Token (ERSDL) מידע על מחיר (USD)

Residual Token (ERSDL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ERSDL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ERSDLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ERSDL השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -13.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-37.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Residual Token (ERSDL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Residual Token הוא $ 4.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ERSDL הוא 377.03M, עם היצע כולל של 891275499.3325837. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.14K.