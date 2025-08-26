Reservoir srUSD (SRUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.08 $ 1.08 $ 1.08 24 שעות נמוך $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.08$ 1.08 $ 1.08 גבוה 24 שעות $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 שיא כל הזמנים $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.06% שינוי מחיר (1D) +0.13% שינוי מחיר (7D) +0.20% שינוי מחיר (7D) +0.20%

Reservoir srUSD (SRUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.087. במהלך 24 השעות האחרונות, SRUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.08 לבין שיא של $ 1.12, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SRUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.3, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SRUSD השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, +0.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Reservoir srUSD (SRUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 109.35M$ 109.35M $ 109.35M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 109.35M$ 109.35M $ 109.35M אספקת מחזור 100.56M 100.56M 100.56M אספקה כוללת 100,561,409.9864782 100,561,409.9864782 100,561,409.9864782

שווי השוק הנוכחי של Reservoir srUSD הוא $ 109.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SRUSD הוא 100.56M, עם היצע כולל של 100561409.9864782. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.35M.